Финская Wärtsilä потеряла €200 млн из-за ухода из России

Операционный результат финской машиностроительной компании Wärtsilä с начала года снизился на €232 млн, до €62 млн, в эту сумму входят потери компании в том числе из-за ухода из России, следует из отчета, опубликованного на сайте компании.

«Это включает в себя расходы в размере €200 млн, связанные с уходом Wärtsilä из России, и €75 млн, связанные с сокращением производства в Триесте (Италия)», — говорится в отчетности.

В компании указали, что с января по сентябрь поступление заказов увеличилось на 24%, до €4,436 млрд, а чистые продажи — на 28%, до €4,072 млрд. Ожидается, что в последнем квартале года спрос на продукцию компании будет слабее, чем в том же периоде прошлого года. В целом в компании ожидают более высокого спроса в этом году в сравнении с 2021-м.

В июле сообщалось, что Wärtsilä продала часть находящихся в России подразделений местному руководству, а другие перевела за рубеж.