Производители попросили Путина вернуть госрегулирование на рынке стройматериалов

Сразу несколько отраслевых ассоциаций обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее ввести на рынке строительных материалов и изделий государственный контроль из-за увеличения доли фальсификата. Копия совместного письма есть у «Газеты.Ru».

21 октября к главе государства обратились Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС), Ассоциация «Электрокабель» (АЭК), Евразийская ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) и Международной ассоциации «Антиконтрафакт» (в нее входят организации, осуществляющие деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции). Они сообщили, что до июля 2021 года госконтроль за рынком осуществлял Росстандарт. Однако из-за изменений в законодательстве федеральное агентство потеряло свои полномочия.

«Таким образом был дан «зеленый свет» для фальсифицированных радиаторов, конвекторов отопления, труб, цементов, низковольтного оборудования и других используемых в строительстве материалов и изделий», — говорится в письме.

Производители со ссылкой на отраслевых экспертов отметили, что доля нелегальной и фальсифицированной продукции на рынке стройматериалов достигает 25%. Это наносит ущерб экономике в 2 трлн руб. в год.

Проблема за последний год обсуждалась дважды – в декабре прошлого года и в июне нынешнего – на Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ее участники, в том числе и Минстрой, почти единогласно пришли к согласию, что Росстандарту нужно вернуть полномочия по надзору на рынке. Минпромторг также подготовил законопроект, который позволяет правительству определить уполномоченный орган по госконтролю за оборотом стройматериалов.

Однако против возвращения регулирования на рынке выступает Минэкономразвития. По словам авторов письма, министерство объясняет свою позицию тем, что нужно реализовывать «регуляторную гильотину» — механизм снижения нагрузки на бизнес. Однако производители отмечают, что в данной ситуации «нагрузка снимается с недобросовестного бизнеса, а честный бизнес ставится на грань исчезновения».

На момент публикации Минэкономразвития не ответило на запрос «Газеты.Ru».

В конце документа его авторы просят Владимира Путина дать поручение правительству России «о незамедлительном определении уполномоченного органа государственного надзора за соблюдением требований в отношении строительных материалов и изделий».