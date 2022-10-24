Байден заявил, что в США более низкие показатели инфляции, чем у большинства стран мира

Президент США Джо Байден заявил, что в стране установились более низкие показатели инфляции, чем у большинства стран мира. Об этом американский лидер заявил, выступая на мероприятии Демократической партии США, написало агентство ТАСС.

«Мы знаем, что многие люди сталкиваются с проблемами из-за инфляции, которую подстегивает <...> (конфликт) на Украине и глобальная пандемия. Это, конечно, нельзя назвать большим утешением, но у нас более низкие показатели инфляции, чем у практически большинства стран мира», — заявил Байден.

Президент также сказал, что цены на бензин в Соединенных Штатах Америки снижаются. По его словам, летом стоимость топлива сократилась на $1,2 и за прошедшую неделю — на 10 центов.

Байден пообещал и дальше добиваться снижения цен на бензин.

На прошлой неделе нобелевский лауреат в области экономики Пол Кругман выразил мнение, согласно которому скачки цен на бензин в США могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в конгресс не в пользу Демократической партии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть