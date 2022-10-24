Экономист Журавлев объяснил падение цен на газ в Европе тем, что его там «некуда девать»

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник упали из-за заполнения газовых хранилищ в Европе и теплой погоды в регионе. Это снижает спрос на топливо со стороны населения и бизнеса и, соответственно, цены, сообщил «Газете.Ru» эксперт экономического отдела Института энергетики и финансов Михаил Журавлев. По данным лондонской биржи ICE, 24 октября в ходе торгов цены на газ в Европе опускались до $986,3 доллара за тысячу кубометров.

«Газ некуда девать. Подземные хранилища в Европе заполнены почти на максимум – более 90%. К тому же сейчас в Евросоюзе теплая погода, и отопительный сезон откладывается на некоторое время. А у промышленности спрос на газ упал из-за структурных проблем. Среди таких производств – металлургия, нефтехимия. Поэтому на рынке газа в Европе – профицит. Это приводит к снижению цен», — рассказал Журавлев.

По прогнозам экономиста, во второй половине ноября-декабре 2022 года в Европе все же должен начаться отопительный сезон, и цены на газ вырастут. К концу года цены топливо на бирже в ЕС может подорожать до $2-3 тыс. за тысячу кубометров, допустил он.

По словам Журавлева, под конец отопительного сезона – в феврале – цены на газ в Европе могут превысить $5000 за тысячу кубометров.

«Есть фактор, на который не все обращают внимание – конкуренция за сжиженный природный газ с азиатским рынком. Ранее СПГ в Китай, Корею, Индию поставлялся из США. Сейчас там спрос упал. В Азии нет подземных хранилищ, поэтому им нельзя накапливать газ в большом количестве. С началом отопительного сезона спрос на газ там увеличивается более быстро, чем в Европе. Это значит, что цены в один момент могут внезапно вырасти. Это будет толкать стоимость топлива вверх. Они могут достичь $5 тысяч и более к февралю», — считает Журавлев.

Ноябрьский газовый фьючерс на нидерландском хабе TTF в начале торгов 24 октября стоил $1099,4 (-4,5%) за тысячу кубометров. В первые часы цены держались чуть выше $1000, теряя около 10%.