Карты связанного с IKEA «Икано Банка» прекратят работу в России к концу года

«Икано банк», основанный группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), предупредил российских клиентов о прекращении действия карт к концу декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«Икано банк» занимает 223 место по размеру активов среди российских кредитных организаций и имеет общих акционеров со шведским ретейлером IKEA, который принял решение покинуть российский рынок. Банк был создан главным образом для потребительского кредитования в магазинах IKEA и в торговых центрах «Мега» на территории России. Теперь клиентам будет необходимо погасить имеющуюся задолженность вплоть до 15 ноября.

«Погасите задолженность до 15.11.22 или воспользуйтесь выгодным предложением нашего партнера АО Кредит Европа Банк по рефинансированию. Права требования по вашему договору будут переданы новому кредитору до 15.12.22, а карта перестанет работать 26.12.22», — говорится в заявлении финансовой организации.

23 октября Mash сообщил, что шведскому ретейлеру IKEA удалось найти пять кандидатов на покупку российских активов компании. В условия сделки должны войти фабрики мебельного гиганта, расположенные на территории России. Их сотрудников предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников помещений компании, ушедшей из РФ.