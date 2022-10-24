Власти Черкасской области и Хмельницкого сообщили о начале аварийных отключений сети

Власти Хмельницкой и Черкасской областей Украины рассказали, что в этих регионах начались аварийные отключения электроэнергии из-за нарушений работы объектов электросети и из-за сильной нагрузки.

«На Черкащине началось аварийное отключение электроэнергии. Не путайте с плановыми отключениями, о которых можно проинформировать заранее», — сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

Табурец отметил, что в графике аварийных отключений указаны линий электропередач с мощностью по каждой. По его словам, что диспетчеры применяют его при внезапном нарушении режима работы объектов электроэнергетики.

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий написал в своем Telegram-канале, что энергосеть не выдерживает нагрузки в регионе, «имеем снова аварийные отключения электроснабжения в микрорайонах города Хмельницкого».

Ранее глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что 24 октября в двух районах украинского региона вводят плановые веерные отключения. По его словам, электричество будут отключать в девяти общинах Вараского и Сарненского районов.