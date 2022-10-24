В «Укрэнерго» не исключают импорт электроэнергии в текущий отопительный сезон

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Исполнительный директор Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина в этот отопительный сезон может импортировать электроэнергию из европейских стран. Об этом он сказал в интервью агентству РБК-Украина.

«Мы импортировали электроэнергию из Белоруссии в прошлые годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой и, соответственно, такой импорт возможен из Европы», — сказал он.

При этом Кудрицкий посетовал на проблемы с импортом.

«Европейские цены на электроэнергию все еще намного выше внутриукраинских. Для того, чтобы организовать импорт, нужно определенное время», — пояснил Кудрицкий.

По словам исполнительного директора «Укрэнерго», недавно было принято решение увеличить коммерческие обмены между Украиной и странами Европы: до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта.

«Мы имеем технические возможности для импорта, также, как и возможность запроса аварийной помощи из Европейского союза», — отметил чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров городов Украины следить за экономией электроэнергии. Он призвал их следить за тем, «чтобы энергия не тратилась зря».

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