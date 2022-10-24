Экспорт российского угля в Индию сократился второй месяц подряд

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Global Look Press

Объемы вывоза угля из России в Индию по итогам октября снизится второй месяц подряд. Показатель сократится на 51% в сравнении с сентябрем и составит 730 тыс. тонн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные агентства CoalMint.

«Российские компании второй месяц подряд снижают поставки энергетического угля в Индию. По данным индийского агентства CoalMint, в октябре он сократится на 51% в сравнении с сентябрем и составит 730 тыс. тонн», — говорится в материале.

Сокращение поставок происходит по нескольким ключевым причинам. Среди них — большие запасы угля у индийских металлургических компаний и производителей цемента и опасения местных покупателей относительно риска повышения цен на российское сырье.

«В сентябре цены на поставляемый в Индию высокосортный российский энергетический уголь выросли до $200 за тонну на условиях CIF против $185–190 в июле-августе. При этом крупнейшие покупатели российского угля в Индии — ArcelorMittal, Nippon Steel, Ultratech Cement и Rashmi Group — уже создали достаточные запасы на следующие два-три месяца», — сообщается в статье.

18 октября эксперты из отраслевого агентства CoalMint представили статистические данные, согласно которым поставки российского энергетического угля в Индию в сентябре упали на 12% до 1,5 млн тонн. Сокращение импорта произошло из-за сложностей в логистике. В некоторых случаях стоимость доставки может достигать 75% от конечной цены.

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