В турецкой партии «Родина» заявили о начале торговли Анкары и Москвы в нацвалютах

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Представитель турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что Турция начала проводить торговлю с Россией в национальных валютах: в лирах и рублях. Об этом он написал в статье для газеты Aydınlılk.

При этом он не смог раскрыть метод денежных переводов.

По его словам, обмен работает «как часы с налаженной сетью», торговля с использованием нацвалют стартовала полным ходом. США лишены возможности вмешиваться в ситуацию, подчеркнул Топкурулу.

«США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты», — выразил мнение политик.

В сентября президент России Владимир Путин заявлял, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях.

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