Российский торговый флот переориентировал поставки на Восток

close
100%
Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

По итогам третьего квартала 2022 года Россия начала активнее переориентировать поставки грузов с западных рынков на восточные. За это время увеличилась частота заходов судов в Турцию и Китай, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Lloyd`s List Intelligence.

«Активизируется сообщение России с новыми основными торговыми партнерами: резко выросли, перевалив за 1 тыс., судозаходы в порты Турции, и на 17% увеличилась частота заходов в Китай», — говорится материале.

Количество заходов российских судов в порты Турции увеличилось на 44,6%, до 1116, Китая — до 391 захода. В то же время количество поставок российских грузов на европейский рынок, а также в британские и американские порты, напротив, резко снизилось. Это было обусловлено торговыми ограничениями, вызванными международными санкциями против Москвы со стороны западных стран.

«В третьем квартале количество заходов судов под российским флагом в порты ЕС составило 107 против 1042 в третьем квартале 2021 года <....> Судозаходы в порты США и Великобритании с момента введения соответствующих санкций зарегистрированы не были», — сообщается в статье.

24 октября аналитики Главного таможенного управления Китая представили статистические данные, согласно которым товарооборот России и КНР по итогам первых девяти месяцев 2022 года вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув отметки $136,08 млрд. Импорт российских товаров и услуг в азиатскую страну за это время увеличился на 51,6%, до $83,84 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть