Российский торговый флот переориентировал поставки на Восток

По итогам третьего квартала 2022 года Россия начала активнее переориентировать поставки грузов с западных рынков на восточные. За это время увеличилась частота заходов судов в Турцию и Китай, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Lloyd`s List Intelligence.

«Активизируется сообщение России с новыми основными торговыми партнерами: резко выросли, перевалив за 1 тыс., судозаходы в порты Турции, и на 17% увеличилась частота заходов в Китай», — говорится материале.

Количество заходов российских судов в порты Турции увеличилось на 44,6%, до 1116, Китая — до 391 захода. В то же время количество поставок российских грузов на европейский рынок, а также в британские и американские порты, напротив, резко снизилось. Это было обусловлено торговыми ограничениями, вызванными международными санкциями против Москвы со стороны западных стран.

«В третьем квартале количество заходов судов под российским флагом в порты ЕС составило 107 против 1042 в третьем квартале 2021 года <....> Судозаходы в порты США и Великобритании с момента введения соответствующих санкций зарегистрированы не были», — сообщается в статье.

24 октября аналитики Главного таможенного управления Китая представили статистические данные, согласно которым товарооборот России и КНР по итогам первых девяти месяцев 2022 года вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув отметки $136,08 млрд. Импорт российских товаров и услуг в азиатскую страну за это время увеличился на 51,6%, до $83,84 млрд.