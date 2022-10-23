МВФ: экономика России в апреле — июне стабилизировалась после санкционного удара

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Российская экономика стабилизировалась во втором квартале (апрель — июнь) 2022 года после удара, нанесенного ограничительными мерами. Об этом говорится в докладе МВФ (Международного валютного фонда), который посвящен экономической ситуации в Европе.

«После изначального удара, нанесенного санкциями, российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года, что позволило центральному банку вернуть ключевую ставку к довоенным уровням», — сказано в документе.

В МВФ отметили, что санкции мощно воздействуют на экономику в краткосрочной перспективе, но снижение активности окажется не таким сильным, как изначально ожидалось.

По новым прогнозам фонда, ВВП России снизится на 3,4% в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который ожидали изначально.

Во второй половине сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что министерство улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2022 году с 4,2% до 2,9%. По оценке ведомства, нижняя точка спада национальной экономики придется на четвертый квартал (октябрь — декабрь) 2022 года. После этого последует плавное восстановление темпов роста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть