Мантуров: программу льготного автокредитования расширят на пенсионеров и военных

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Возможность оформления кредита на покупку автомобиля на льготных условиях предоставят пенсионерами, военными и работниками правоохранительных органов в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, написало агентство ТАСС.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил включить в действие программы поддержки спроса на автомобили на эти категории россиян. «Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают и эти категории граждан будут включены», — сказал глава российского Минпромторга.

На этой неделе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих.

В конце сентября сообщалось, что Минпромторг расширил ассортимент автомобилей, доступных для приобретения с использованием госпрограммы льготного автокредитования. В список включили китайский кроссовер Haval Jolion, который производят под Тулой.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» написала, что господдержка спроса в автопроме в 2023 году значительно сократится из-за недостатка платежей со стороны самой отрасли. Падение финансирования отрасли составит около трети от уровня дотаций последних лет.

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