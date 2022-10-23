Власти Испании заявили, что газопровод во Францию будет строиться не менее четырех лет

Трубопровод BarMar из Испании во Францию может быть построен как минимум за четыре года. Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, передает Euronews.

«По нашим расчетам, это займет около четырех или пяти лет», — отметила Рибера.

По ее словам, по новому трубопроводу пойдет газ и водород. При этом проект должен отвечать всем требованиям безопасности, когда речь идет о доставке водорода.

Она добавила, что после окончания строительства новая инфраструктура во Франции соединится с другими газовыми коридорами Европы.

22 октября премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что строительство нового трубопровода, который соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой, поможет Португалии стать поставщиком зеленого водорода.

До этого испанская газета ABC сообщила, что строительство нового газопровода BarMar, который соединит Испанию и Францию, не удастся завершить в ближайшие восемь лет. Странам необходимо искать другие пути снижения энергетической зависимости от поставок российского топлива.