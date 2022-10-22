В КЧР за 10 лет на поддержку племенного животноводства выделили более 1 млрд рублей

Власти Карачаево-Черкесской Республики выделили на поддержку племенного животноводства более 1 млрд рублей за последние 10 лет. Об этом ТАСС рассказал представитель министерства сельского хозяйства республики.

«На поддержку племенного животноводства направлено более 1 млрд рублей», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что с 2011 года по программе поддержки племенного животноводства в регион завезли 21 315 голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных и 150 000 мальков форели.

В конце сентября академик РАН, директор Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста Наталия Зиновьева рассказала, для чего нужны клоны и отредактированные эмбрионы коров и овец.

Тогда же Зиновьева сообщила, что специалисты Всероссийского института животноводства им. Эрнста работают над развитием племенного рыбоводства. По ее словам, икру, полученную от нескольких самок, смешивают и инкубируют с семенем, полученных от нескольких самцов, поэтому точно определить, кто является матерью, а кто отцом, нельзя.