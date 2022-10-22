The Guardian: у более двух млн домохозяйств в Великобритании есть долги за электроэнергию

У более двух млн домохозяйств в Соединенном Королевстве есть долги по счетам за электроэнергию. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на сообщение энергетического регулятора Ofgem.

По данным Ofgem, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Британии не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 — счета за газ. За три месяца оба показателя выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года — почти на две трети.

«Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен», — сказал директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.

В конце сентября газета The Guardian написала, что беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину своего располагаемого дохода на оплату счетов за газ и электроэнергию этой зимой, несмотря на гарантии правительства по ценам на энергоносители.

В августе газета Daily Mail написала, что жители Британии были шокированы новыми ценами на коммунальные услуги при условии уменьшения поставок газа из России.