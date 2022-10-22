The Guardian: у более двух млн домохозяйств в Великобритании есть долги за электроэнергию

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

У более двух млн домохозяйств в Соединенном Королевстве есть долги по счетам за электроэнергию. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на сообщение энергетического регулятора Ofgem.

По данным Ofgem, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Британии не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 — счета за газ. За три месяца оба показателя выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года — почти на две трети.

«Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен», — сказал директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.

В конце сентября газета The Guardian написала, что беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину своего располагаемого дохода на оплату счетов за газ и электроэнергию этой зимой, несмотря на гарантии правительства по ценам на энергоносители.

В августе газета Daily Mail написала, что жители Британии были шокированы новыми ценами на коммунальные услуги при условии уменьшения поставок газа из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть