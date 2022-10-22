В «Этажах» заявили о снижении скидок на «вторичку» в России из-за падения предложения

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На вторичном рынке жилья уменьшился рост предложения, при этом спрос сохранился, что привело к уменьшению размера скидок на квартиры. Об этом «Известиям» заявила член управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

«На вторичном рынке замедлился рост объема предложения, но сохранился спрос. Это привело к незначительному, но показательному снижению среднего уровня торга с 6% до 5,9%», — отметила Бочарникова.

По ее словам, весной было достаточно много предложений на вторичном рынке жилья, что привело к ценовой турбулентности. При этом цены за «квадрат» в разных регионах России показывали то рост, то падение. Однако квадратный метр на вторичном рынке с апреля в среднем по стране вырос на 3,1%, до 93,079 тыс. руб.

Она добавила, что вторичный рынок жилья в России постепенно стабилизируется. При этом сейчас на рынке достаточно много инвестиционных квартир, чьи собственники пока не хотят снижать цены. Однако, в случае срочной продажи, торг реальному покупателю предоставляется.

18 октября первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что продление программы семейной ипотеки, о которой ранее сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, является позитивным событием для потенциальных заемщиков, рынка жилья и экономики в целом.

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