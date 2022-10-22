Страны ЕАЭС подписали акт по подготовке проекта договора по общим рынкам нефти

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали акт, согласно которому начинается подготовка проекта договора о формировании общих рынков нефти, передает ТАСС.

В публикации отметили, что в акте также содержатся единые правила доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системам, которые находятся на территории стран-участников ЕАЭС

«В ходе заседания мы заслушали информацию о ходе подготовки международных договоров о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза. Обсудили ситуацию об устранении препятствий на внутренних рынках Союза», — отметил председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров.

Ранее в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам ЕАЭС необходимо заняться созданием новых совместных предприятий. По его словам, углубление взаимодействия в промышленности, создание совместных предприятий в различных отраслях являются основными и ключевыми задачами.

До этого министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что практически все страны Евразийского экономического союза согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан может присоединиться к оплате в нацвалютах.

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