Forbes: холодная погода вернет в Европу высокие цены за газ

Цены на газ в Европе снова вырастут с приходом холодной погоды, даже несмотря на наполненность хранилищ. Об этом пишет Forbes.

«Европейцам не стоит бояться того, что Москва перекроет поставки энергоресурсов. Их газовые хранилища сегодня заполнены голубым топливом, которого хватит, чтобы пережить зиму. Вот только цена будет гораздо выше, чем обычно», — отметили в публикации.

По данным издания, сегодня многие сеют панику по поводу возможного отсутствия поставок из России текущей зимой. Однако данная угроза пустая, так как большую часть топлива (55%) Европа получает от других поставщиков.

Авторы статьи указали, что добыча газа в Европе снижалась с 2013 года, а поставки из России стали снижаться еще в 2020 году, то есть за два года до спецоперации на Украине. Кроме того, текущих запасов газа в Европе достаточно, чтобы спокойно пережить зиму.

19 октября международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что цены на газ в Европе могут упасть до $900 за тысячу кубометров, что вполне закономерно для начала и конца отопительного сезона.