РБК: cын Фридмана назвал себя украинцем и попросил Киев снять санкции

Александр Ожельский, сын российского бизнесмена Михаила Фридмана, попросил Украину снять с него санкции. Его слова приводит РБК.

Молодой человек заявил, что он покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине и в настоящее время проживает в Дубае на съемной квартире.

«Не могу поверить, что единственная причина этих санкций — это моя связь с другим человеком», — сказал 22-летний Ожельский.

Он также указал, что «не заслуживает этих санкций».

«Я считаю себя украинцем», — добавил сын бизнесмена.

В феврале Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов, в списке также значились фамилии Фридмана и Авена. После попадания в «черный список» Михаил Фридман, как и его коллега Петр Авен, вышли из совета директоров Альфа-банка.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.