Мишустин заявил о необходимости стимулирования странами ЕАЭС новых совместных предприятий

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо заняться созданием новых совместных предприятий. Об этом на заседании Евразийского межправсовета заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Бизнес наших стран умеет эффективно сотрудничать - на основе новых соглашений, формируются кооперационные цепочки. И таких примеров должно становиться больше. Для этого надо стимулировать создание совместных компаний», — отметил Мишустин.

По его словам, углубление взаимодействия в промышленности, создание совместных предприятий в различных отраслях являются основными и ключевыми задачами. При этом финансирование подобных проектов должно осуществляться с использованием механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. Все это поможет технологическому развитию стран - участников ЕАЭС.

Он добавил, что в каждом кооперационном проекте необходимо участие минимум трех стран ЕАЭС. Это поможет обеспечить доступ малых экономик к созданию новых технологий.

В начале октября председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что страны ЕАЭС имеют достаточно ресурсов для работы в условиях западных санкций. Мясникович указал, что в комиссии четко понимают, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Беларуси будут продолжаться долго.

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