В «Финам» допустили возможность апокалипсиса в мировой экономике

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«Газета.Ru»

Одним из вариантов негативного развития событий в мировой экономике является апокалипсис, то есть отсутствие ослабления инфляции, рецессия, а затем финансовый кризис. Такое мнение выразила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в разговоре с изданием «Известия».

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, генеральный директор Roubini Macro Associates заявил, что глобальная экономика окажется в стадии стагфляции, поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционные ожидания.

«Не говорила бы о неминуемости стагфляционного долгового кризиса, но с диагнозом, сформулированным Рубини, трудно не согласиться — он лежит на поверхности», — сказала Беленькая.

По ее словам, из-за рекордной инфляции мировые Центробанки боятся утратить опору стабильности цен — заякоренных долгосрочных инфляционных ожиданий, которые формировались в течение десятилетий после стагфляции 1970 — 1980 годов. Во избежание этого они объявляют о приоритете снижения инфляции и готовности для этого повысить процентные ставки до уровней, угнетающих экономический рост. В итоге в 2023 году ожидается ухудшение динамики мировой экономики.

Ранее 21 октября специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд рассказал, что сильнее всего инфляция ударит по Турции, Германии, Великобритании.

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