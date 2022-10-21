Сооснователь Yota Адоньев стал совладельцем крупнейшего поставщика антрацита

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский предприниматель Сергей Адоньев стал владельцем 31,67% акций компании «А-Проперти Развитие», которая контролирует крупнейшего в мире поставщика антрацита — компанию «Сибантрацит». Как обратил внимание РБК, это следует из данных ЕГРЮЛ.

Еще 31,66% ценных бумаг предприятия «А-Проперти Развитие» владеет Александр Исаев, остальные 36,67% принадлежат бывшему участнику списка богатейших бизнесменов России Forbes и давнему партнеру Адоньева Альберту Авдоляну.

Ранее контрольный пакет акций «Сибантрацита» находился в распоряжении миллиардера Дмитрия Босова. Он покончил с собой в мае 2020 года. Вдова Босова Катерина планировала получить 77% акций предприятия и судилась с другими наследниками миллиардера. Весной 2021 года долю Босова разделили на восемь равных частей — по 10,82% получили родители, пятеро детей и вдова.

Адоньев в 2019 году попал на 193-е место списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Тогда его состояние оценили в $0,55 млрд. В аналогичном рейтинге от 2021 года он занимал ту же строчку с тем же капиталом. Адоньев — один из создателей мобильного оператора Yota, который сейчас принадлежит «Мегафону».

В конце августа РБК написал, что угольные компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит» объединят. Их владелец, российский миллиардер Альберт Авдолян принял решение о слиянии своих угольных активов.

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