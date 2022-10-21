Глава BHP предрек миру дефицит меди к концу десятилетия

Мировые рынки и производители столкнутся с дефицитом меди к концу десятилетия. Такое мнение высказал глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Майк Генри, написало агентство Bloomberg.

Одной из главных причин нехватки меди к концу 2020-х Генри назвал диспропорцию спроса и предложения, которая возникнет из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи. Глава BHP Group указал, что предприятиям становится проблематично найти более легкодоступные и богатые месторождения.

Из-за этого, как отметил соруководитель отдела торговли металлами и полезными ископаемыми в Trafigura Group Коста Бинтас, следует ожидать и роста цен на этот металл.

В первой половине октября агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что на складах ведущей мировой товарной биржи LME скопились большие объемы российской меди. Объемы «ненужной» меди на Лондонской бирже металлов за сентябрь увеличились на 26-225%.

На этой неделе портал Euractiv сообщил, что Евросоюз (ЕС) с марта 2022 года смог сэкономить €11 млрд на импорте природного газа из-за увеличения выработки солнечной и ветряной энергии.