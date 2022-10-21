В РГУ им. Губкина спрогнозировали стоимость нефти на уровне от $90 до $100 за баррель

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Цена на нефть до конца октября и в начале ноября остается на уровне от $90 до $100 за баррель. Такое мнение высказал руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT.

«В ближайшие несколько недель цена сохранится на том же уровне — от $90 до $100 за баррель, если ничего серьезного не произойдет», — считает Мищенко.

По его словам, на стоимость сырья влияют рыночные, а также геополитические факторы, в числе которых набирающие обороты санкции.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ им. Губкина напомнил, что с 5 декабря в силу вступит эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морем. Это уже сейчас влияет на состояние рынка — цены могут расти. «Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объемы с запасом», — полагает Мищенко.

По его мнению, вызвать снижение стоимости сырья может рецессия в еврозоне.

На этой неделе сообщалось, что стоимость барреля североморской марки нефти Brent опустилась ниже $90.

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