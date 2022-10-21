Немецкий политик заявил, что ФРГ придется покупать российский газ у других стран

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ФРГ придется покупать российский газ у других стран. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Крупаллы, Россия найдет других партнеров для продажи своего газа в случае, если Германия от него откажется.

«Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И, в конце концов, нам, вероятно, придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать», — пояснил политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что ограничения, предложенные Еврокомиссией по поставкам природного газа, никак не затронут долгосрочные контракты страны. К соответствующим договоренностям удалось прийти на саммите Евросоюза в Брюсселе.

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