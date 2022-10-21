Крупнейшие российские банки зафиксировали рост доли длинных вкладов

По итогам третьего квартала 2022 года россияне все чаще стали открывать вклады сроком на год и более. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные крупнейших банков страны.

«В третьем квартале 2022 года более четверти депозитов банка были открыты сроком на год и более, их доля выросла на 20% по сравнению со вторым кварталом», — отметили в ВТБ.

Та же тенденция наблюдается в секторе депозитов «Альфа-банка». Доля длинных вкладов в этой финансовой организации выросла в восемь раз с июля по сентябрь 2022 года в сравнении с показателями за первый квартал. В ПСБ данный показатель увеличился за это время на треть.

А в «ФК Открытие» доля вкладов сроком на год и более составила половину от суммарного числа вкладов. По словам главы подразделения «Сбережения и инвестиции» Александра Бородкина, это объясняется выгодными ставками.

«Еще во втором квартале максимальные ставки предлагались на три-шесть месяцев. Но начиная с июня банки стали предлагать более выгодные ставки по вкладам на длинные сроки (1-3 года)», — заключил Бородкин.

21 октября эксперты Аналитического центра НАФИ представили статистические данные, согласно которым жители России с марта 2022 года стали активнее открывать вклады и накопительные счета в государственных и коммерческих банках. Доля граждан, открывших или пополнивших вклады в госбанках, c марта по сентябрь увеличилась с 7% до 18%, в коммерческих — с 5% до 9%.