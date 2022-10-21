Юрист заявил, что налоговая может узнать даже о скрываемых доходах

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил в разговоре с агентством «Прайм», что Федеральная налоговая служба (ФНС) может узнать практически любую информацию о финансах граждан.

Он отметил, что ФНС прежде всего интересуют данные о доходах, с которых не платится налог. В частности, речь идет о регулярных денежных переводах. Банки обязаны предоставить такую информацию при получении запроса.

По словам Гусятникова, ФНС отправляет подобные запросы точечно, так как запрашивать и анализировать информацию о всех гражданах, у налоговиков нет ни времени, ни возможности.

Кроме того, ФНС вычисляет ведение незаконной предпринимательской деятельности, а также узнает, если гражданин не заплатил налог с продажи недвижимости и сдачи жилья в аренду.

Юрист добавил, что за неуплату налогов предусмотрен штраф: 20% от суммы налога, если он не был уплачен по ошибке и 40% — если нарушение было умышленным. Однако в этом случае налоговая инспекция должна будет предоставить доказательства.

Ранее юрист Павел Уткин заявил, что списать с карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом.