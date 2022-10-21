Amazon предстанет перед судом за то, что «подталкивает клиентов платить больше»

Коллективный иск на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов подан против Amazon. Компанию обвиняют в том, что она подталкивает клиентов к «предложениям», которые приносят пользу интернет-магазину, но не являются выгодными для пользователей. Об этом пишет The Guardian.

Жалоба, которая должна быть подана в Апелляционный суд по вопросам конкуренции, сосредоточена на функции компании Buy Box, которая искусственно продвигает определенные товары выше остальных в ответ на поисковые запросы пользователей.

Джули Хантер, защитник прав потребителей заявила: «Многие потребители считают, что Amazon предлагает хороший выбор и цены, но вместо этого он использует уловки дизайна, чтобы манипулировать выбором потребителей и направлять клиентов к предложению, представленному в его Buy Box».

«Buy Box — это не рекомендация, основанная на цене или качестве, она отдает предпочтение продуктам, продаваемым самой Amazon или розничными торговцами, которые платят Amazon за логистику. Другие продавцы, какими бы хорошими ни были их предложения, фактически не допускаются — перемещаются на нижнюю страницу или прячутся за несколькими щелчками мыши в малоизвестном углу веб-сайта Amazon», — указала Хантер.

В заявлении утверждается, что этот преференциальный режим приводит к тому, что Amazon получает более высокие комиссионные, но скрывает более дешевые предложения или лучшие варианты доставки от клиентов, что является нарушением требований компании по конкуренции.

Лесли Ханна, юрист, который ведет судебный процесс, прокомментировала: «Большинство потребителей используют Buy Box при покупке товаров на Amazon — оценки варьируются от 82 до 90%. Это означает, что миллионы потребителей заплатили слишком много и им было отказано в выборе. Это действие требует справедливого возмещения для них».

Ранее ведущий Fox News уличил администрацию Байдена в цензуре из-за запрета книги Дугина на Amazon.