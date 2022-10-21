Председатель Европарламента указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза

Председатель ЕП Метсола указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза

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Virginia Mayo/AP

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола на выступлении перед лидерами стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе заявила о долгах объединения и необходимости импульса экономического роста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что в пандемию союз накопил долги, которые нужно погасить, используя собственные ресурсы. Чтобы их получить, по словам Метсолы, необходим экономический рост. Первый шаг – снижение цен.

«Именно так мы можем смягчить социальные и экономические последствия кризисов, с которыми сталкиваемся, и сосредоточиться на наиболее уязвимых гражданах», — подчеркнула Метсола.

Глава ЕП указала, что такой подход потребует пересмотра бюджета ЕС, который был принят на 2021–2027 годы. Этот план, по ее мнению, уже столкнулся с проблемами, так как не отвечает всем вызовам.

«Мы пытаемся найти деньги <…> для решения глобального продовольственного кризиса, справиться со стихийными бедствиями и финансировать нашу амбициозную политику в области энергетики, обороны и стратегической автономии. И это, не считая сотен миллиардов, необходимых для восстановления Украины», — сказала председатель ЕП.

Метсола добавила, что помимо этих расходов ЕС приходится обслуживать еще и долг, который скопился в пандемию.

Вместе с тем ранее глава ЕП призвала поставлять Киеву новое оружие, так как санкции, введенные против Москвы, недостаточная мера.

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