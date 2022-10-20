Банк «Русский стандарт» приостановил платежи и переводы в евро по России и за рубежом

close
100%
Depositphotos

Российский коммерческий банк «Русский Стандарт» решил поставить на паузу возможность перевода в евро на территории России и за границей. Информацию об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала на своем сайте.

«Временно приостановлена возможность осуществления переводов и платежей в евро по территории РФ, а также за пределами РФ, за исключением переводов на счета клиентов в банках Германии или в Commerzbank», — сказано в сообщении.

Банк «Уралсиб» приостановил исходящие переводы и платежи в евро с 13 августа для физических и юридических лиц.

В конце сентября пресс-служба «Тинькофф Банка» сообщила, что клиенты этой кредитной организации с 12 октября смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из кредитных организаций Армении, Азербайджана и Узбекистана.

Ранее 20 октября представитель «Тинькофф Банка» рассказал, что россияне стали чаще отправлять деньги в страны ближнего зарубежья с помощью трансграничных переводов после начала мобилизации, которая стартовала 21 сентября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть