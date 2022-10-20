Банк России: восстановление производственной активности бизнеса в октябре приостановилось

Восстановление производственной активности российского бизнеса в октябре приостановилось. Информация об этом содержится в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий», который подготовили в Банке России.

До этого процесс оживления производственной активности предприятий в России начался в мае.

«Оценки предприятий в части объемов выпуска вновь ухудшились, однако были выше локальных минимумов марта-апреля текущего года», — отметили аналитики российского Центробанка.

Отмечается, что каждый четвертый респондент указал на сокращение объемов производства относительно сентября, а каждый пятый участник мониторинга в ближайшие три месяца ждет сокращения объема производства.

Также регулятор зафиксировал общее ухудшение бизнес-климата в стране, индикатор которого после шести месяцев роста вернулся в отрицательную зону и составил -1,2 пункта. Еще в сентябре показатель составлял 2 пункта. Хуже всего дела обстоят в сфере торговли и строительства.

Ранее 20 октября президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (Нострой) Антон Глушков рассказал, что спрос на оформление ипотеки в новостройках в российских регионах в октябре снизился на 70% относительно октября 2021 года.