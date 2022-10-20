В Минсельхозе Ирака предложили России расширить экспорт кормов и продуктов в страну

В министерстве сельского хозяйства Ирака предложили России расширить поставки своей продукции в области медицинских товаров, кормов и продуктов в это ближневосточное государство. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение директора департамента развития животноводства министерства сельского хозяйства Ирака Аббаса Салима Хусейна.

«Сейчас всего два товара российского происхождения представлены на иракском рынке медицины — это два вида вакцин. Хотелось бы увеличить линейку тех товаров, которые экспортируются», — сказал Хусейн в ходе российско-иракского бизнес-форума а Торгово-промышленной палате России.

Также он выразил готовность помогать российскому бизнесу в решении практических трудностей.

Кроме того, директор департамента развития животноводства Минсельхоза Ирака отметил, что Багдад мог бы поставлять России шерсть, кожу, живых животных и финики.

В июне агентство Bloomberg написало, что Ирак стал терять свои позиции на нефтяном рынке Азии, уступая России, которая делает большие скидки на свое топливо.