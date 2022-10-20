Российским миллиардерам под санкциями разрешили платить за суперъяхты в Европе

Франция и Испания разрешили российским миллиардерам, находящимся под санкциями, оплачивать содержание «замороженных» суперъяхт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что под ограничения в Испании попали шесть судов, и большинство владельцев яхт самостоятельно оплачивают их обслуживание. Во Франции же было «заморожено» пять яхт.

Отмечается, что страны, вводящие санкции, запрещают попавшим под ограничения лицам любые финансовые транзакции в своих юрисдикциях, однако французское и итальянское правительства дали россиянам разрешение на платежи.

Как заявили в Министерстве финансов Испании, оплата расходов на содержание активов разрешена по закону, принятому после введения антироссийских санкций в 2014 году.

В ведомстве подчеркнули, что траты остаются долгом владельцев, поскольку их суда были не конфискованы, а попали под «заморозку».

В конце сентября сообщалось, что власти Гибралтара продали конфискованную яхту Axioma, которая, предположительно, принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Сумма сделки составила $37,5 млн.