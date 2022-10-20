В России зарегистрировали новую расчетную систему ASIAPAY

Российский Центробанк выдал лицензию расчетной организации «АЗИЯПЭЙ». Это следует из опубликованных 18 октября департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России сведений о регистрации и лицензировании кредитных организаций в третьем квартале 2022 года.

Как следует из документа, 6 сентября ЦБ зарегистрировал расчетную небанковскую кредитную организацию ООО «АЗИЯПЭЙ» с соответствующей лицензией за номером 3544-К.

На английском название компании звучит как CREDIT UNION ASIAPAY LLC. По данным системы «Спарк», у организации единственный учредитель Максим Киселев, который раньше выступал учредителем и директором разных российских компаний в разных регионах страны. Уставной капитал «АЗИЯПЭЙ» составляет 90 млн рублей. Единственным родом деятельности организации указано денежное посредничество. Этот раздел ОКВЭД соответствует расчетным и платежным системам, в том числе и в электронной коммерции.

Как рассказал «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, так как AsiaPay — защищенная торговая марка, то можно предположить связь российской организации с крупным китайским холдингом.

«AsiaPay – это торговая марка крупной гонконгской компании ASIAPAY LIMITED. Она авторизирована в китайском управлении по финансовому регулированию и надзору как эмитент электронных денег», — сообщил Осадчий.

Он добавил, что приход на российский рынок китайской расчетно-платежной системы вполне логичен в условиях, когда западные сервисы все больше дистанцируются от России.

На момент публикации гонконгская ASIAPAY LIMITED не ответила на запрос «Газеты.Ru». На сайте этой компании говорится, что она предоставляет продавцам услуги по приему цифровых платежей по кредитным и дебетовым картам, с помощью интернет-банкинга, электронных кошельков через единую платформу.

Согласно открытым данным, ASIAPAY была основана гонконгским предпринимателем Джозефом Чаном в 2000 году. Компания позиционирует себя как один из крупнейших операторов e-commerce в Азии, присутствуя на рынках 12 стран. На сайте указано, что кроме Китая у ASIAPAY LIMITED есть офисы в Индии, Австралии, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Малайзии и на Филиппинах.

Кроме того, система электронных денег под названием «АЗИЯПЭЙ» присутствует в Казахстане. Как следует из реестра Национального банка страны, ее оператором выступает ТОО «FFIN Payments» — компания, входящая в структуру инвестиционного холдинга Freedom Finance миллиардера Тимура Турлова. В июне этого года он сообщил, что вышел из российского гражданства и получил казахский паспорт.

В Freedom Finance на вопросы «Газеты.Ru» о связях с гонконгской ASIAPAY LIMITED и зарегистрированной в России в сентябре ООО «АЗИЯПЭЙ» на момент публикации не ответили.