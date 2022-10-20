В Кремле заверили, что вакуума в торговле у России не будет

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, целый ряд стран заинтересован в том, чтобы занимать освобождающиеся в России рынки.

«Мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других стран, наоборот, больше заинтересован в том, чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом», — сказал Песков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что введенные против РФ санкции недружественных стран ударили по ним самим: они сталкиваются с рекордным увеличением цен, в том числе по части газа, электроэнергии, бензина, хлеба.

До этого ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что властям России следует рассмотреть возможность перехода к мобилизационной модели экономики. Такой тип не будет противоречить рыночной системе и не означает возврата к советским практикам. По его словам, подобная модель подразумевает усиление роли государства, специфичный рынок труда, институционализацию индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

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