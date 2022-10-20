Держатели еврооблигаций попросят Госдуму обязать российские компании выпускать замещающие бонды

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) намерена обратиться к депутатам Госдумы с просьбой обязать российские компании выпускать бонды для замещения еврооблигаций. В настоящее время выплаты по этим ценным бумагам не могут получить инвесторы из страны, сообщает «Коммерсантъ».

При этом российские компании уже получили возможность выпускать замещающие облигации. Это разрешение было дано с целью замещения еврооблигаций, выплаты по которым не поступают на счета российских инвесторов в зарубежных депозитариях, прежде всего Euroclear и Clearstream, говорится в материале.

Однако у эмитентов есть возможность упрощенного выпуска таких бумаг только до конца 2022 года. О продлении этой меры на следующий год власти пока не договорились. Соответствующую инициативу выдвигает Министерство экономического развития (Минэкономразвития).

В настоящее время лишь пять эмитентов запустили процессы по выпуску замещающих облигаций. Среди них — группа ПИК, «Газпром Капитал» и «Металлоинвест». Однако в АВО ожидают, что в обозримом будущем таких компаний станет больше, и рассчитывают на увеличение их числа до 15-17 фирм, сообщается в статье.

19 октября аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» предсказали трехкратный рост дефолтов на рынке облигаций России. Основные причины — негативный эффект международных санкций и отток капитала из страны.

В итоге число дефолтов компаний на внутреннем рынке в течение года может вырасти до 20-25. При этом предыдущий прогноз агентства допускал только семь дефолтов на рынке облигаций России.