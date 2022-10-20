РБК: российские власти потребовали от банков и страховщиков сохранять бумажные документы

Правоохранительные органы России настаивают на сохранении бумажных документов и перевода их в электронные версии только с согласия от всех клиентов. В Минэкономразвития также поддерживают эту инициативу и уже подготовили обновленную версию законопроекта ко второму чтению инициативы в Госдуме, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Банки и страховые компании смогут конвертировать бумажные документы в электронные, а также создавать электронные или материальные дубликаты только при наличии согласия стороны, создавшей и подписавшей исходный документ», — говорится в обновленной версии законопроекта.

По словам одного из источников, инициаторами выступили правоохранительные органы, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ). Причина — опасения представителей ведомства касательно возможного роста подлогов документов со стороны банков.

Однако директор направления «Эффективное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов заявил, что эта инициатива рискует столкнуться с определенными трудностями при реализации.

«Правоохранительные органы видят в желании банков самостоятельно конвертировать документы конфликт интересов и угрозу нарушений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <....> Но понятно, что вряд ли получится заставить людей, а в некоторых случаях это будет невозможно (если человек умер, потерял дееспособность и т.п.)», — заявил он.

Первая версия поправок в законопроект «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других, которые регулируют возможность конвертации документов, были внесены для рассмотрения в Госдуму в мае 2021 года. В апреле 2022-го их приняли в первом чтении. В Минэкономразвития оценили общие затраты российских компаний на работу с бумажными документами в 3,5 трлн рублей.

9 ноября экономист Никита Масленников поддержал возможность перевода документооборота российских компаний в цифровой вид. Эта мера помогла бы фирма сэкономить значительные денежные средства на хранении бумажных носителей. Кроме того, данная мера станет более удобной для клиентов.