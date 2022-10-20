Онлайн-ретейлеры предупредили ФАС о возможном росте цен из-за тарифов HeadHunter

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие российский маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на рост тарифов на размещение вакансий на рекрутинговом сервисе HeadHunter. По мнению организации, рост затрат на найм персонала может привести к повышению цен на различные категории товаров, сообщает «Коммерсантъ».

«С марта 2020 года HeadHunter повысил стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на 1 тыс. объявлений с 85 руб., до 340 руб. за единицу. Несколько других услуг также подорожали в разы», — говорится в обращении АКИТ.

Из-за большой базы клиентов рекрутинговый сервис может влиять на ценообразование на российском рынке товаров и услуг. АКИТ напомнил, что сервис сотрудничает с более чем 350 тыс. компаниями и содержит базу свыше 50 млн резюме.

В то же время гендиректор HeadHunter Михаил Жуков в письме вице-президенту по персоналу «Связного» Кириллу Попову не согласился с данными АКИТ по стоимости публикации вакансии. По его словам, цены на эту услугу по стандартному тарифу в пакете на 1 тыс. объявлений с марта 2020 года подорожала только на 10%. Кроме того, клиенты также могут иметь возможность получения скидки.

15 сентября Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо вице-премьеру России Михаилу Мишустину, в котором попросила правительство продлить мораторий на банкротство до 1 марта 2023 года. Причиной стало увеличение затрат на логистику из-за ухода ряда иностранных компаний с российского рынка.

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