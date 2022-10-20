Минфин Японии: товарооборот с РФ сократился в сентябре на 14% по сравнению с 2021 годом

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Министерстве финансов Японии заявили, что товарооборот Японии и Российской Федерацией в сентябре сократился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 176 млрд иен (около $1,17 млрд). Об этом сообщает ТАСС.

Японский экспорт в РФ сократился за указанный период на 31,4%, а импорт — на 6,5%. При этом японский дефицит в торговле с РФ вырос по сравнению с прошлым годом на 17%, до 82 млрд иен (около $547 млн).

Ранее, по данным отчета Национальной службы статистики Грузии, стало известно, что Российская Федерация нарастила товарооборот с Грузией с января по сентябрь 2022 года в полтора раза или на 50%, до $1,7 млрд.

Отмечается, что на сегодняшний день Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. Третье место занимает Китай. За первые девять месяцев 2022 года доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 12,6%.

В августе председатель Национального агентства вина Леван Мехузла сообщил, что в течение пяти лет Грузия может сократить экспорт вина в Россию и уменьшить долю страны в общем объеме поставок с 60 до 40%.

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