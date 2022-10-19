Bloomberg: четыре тысячи миллионеров купят недвижимость в Дубае в 2022 году

Недвижимость в Дубае купят четыре тысячи миллионеров в 2022 году, что суммарно станет самой большой долей привлеченного частного капитала в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Henley & Partners.

В августе 2021 года покупатели инвестировали в приобретение жилья в Дубае $6,6 млрд. Тогда сумма вложений стала рекордной за последние 12 лет.

Обеспеченные иностранцы охотно покупают недвижимости в этом курортном городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), поскольку для покупателей в таком случае открывают долгосрочную визу на десять лет. Также иностранцев привлекает анонимность покупки жилья в этой стране (информация о собственниках не находится в открытом доступе).

Для россиян рынок недвижимости Дубая привлекателен тем, что власти ОАЭ не вводили санкций против России. По данным аналитиков BetterHomes, за первое полугодие 2022 года количество сделок на местном рынке жилья с россиянами подскочило на 164%.

По данным Knight Frank, за период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года средние цены на недвижимость в ОАЭ выросли на 70,3%. При этом за год средняя стоимость жилья в Париже поднялась на 8,9%, в Нью-Йорке — на 7,3%, а в Лондоне — на 2,5%.

На прошлой неделе сообшалось, что спрос на недвижимость в Дубае среди жителей Москвы по итогам сентября подскочил на 112,8% по сравнению с августом.