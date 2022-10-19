Российский IT-холдинг IBS опроверг обсуждение возобновления импорта оборудования Cisco

Один из крупнейших российских IT-холдингов IBS опроверг переговоры об организации импорта оборудования и программного обеспечения (ПО) американской компании Cisco, написала «Лента.ру».

«Группа компаний IBS не ведет и не планирует вести переговоры с компанией Cisco об организации поставок телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения в Российскую Федерацию», — сказали в пресс-службе российской компании.

Ранее 19 октября издание «Известия» со ссылкой на источники на рынке связи написало, что ушедший из России американский разработчик может возобновить поставки в Россию. По информации собеседников издания, компания намеревается ввозить продукцию через посредника — в качестве дистрибьютора назвали компанию IBS.

После этого в тот же день замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе форума «Цифротех» заявил, что Cisco не должна вернуться на рынок телеком-оборудования и софта в России, и вместо нее нишу должны занять отечественные компании.

Американский производитель сетевого оборудования и ПО Cisco объявил, что покидает рынки России и Белоруссии во второй половине июня.