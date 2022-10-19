В Минтруда России спрогнозировали прожиточный минимум в 2024 году на уровне 15 049 рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году составит 15 049 рублей. Такие предварительные данные разгласил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, написало агентство ТАСС.

«На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей», — сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Пудов уточнил, что в 2023 году уровень прожиточного минимума на душу населения составит 14 375 рублей. По его словам, рост с учетом проведенного с 1 июня повышения составит 13,6%.

По состоянию на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял в России 12 654 рубля. 1 июня 2022 года показатель увеличили на 10%.

В конце сентября сообщалось, что российское правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах.

В сентябре первый замруководителя думской фракции партии ЛДПР Алексей Диденко заявил о намерении в октябре добиваться увеличения минимального размера оплаты труда МРОТ до 20 тыс. рублей.

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