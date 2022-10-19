Radio Zet: Польша не собирается отменять запрет на поставки угля из России

У Польши нет планов по возобновлению поставок российского угля. Об этом в эфире Radio Zet заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

«Отмена эмбарго на уголь из России? Мы абсолютно не считаем это возможным по двум причинам. Во-первых, мы не хотим никакого финансирования Российской Федерации. Во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, мы увеличили добычу», — отметила Москва.

По ее словам, сейчас для каждого жителя Польши важна безопасность, при этом именно в широком смысле этого слова. Кроме того, любая поддержка России, в том числе и закупка энергоресурсов, будет являться действием, которое нарушает безопасность страны.

15 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Eurostat писал, что Евросоюз (ЕС) нарастил закупки угля из ЮАР и Колумбии, который стоит дороже, чем поставки из России. В августе Европа закупила угля из России в денежном выражении на €374 млн, что почти в два раза меньше показателей в июле.

Ранее замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что Россия с 2024 года собирается наращивать поставки угля, используя для этого все логистические возможности. По его словам, насколько позволяют логистические ограничения, поставки будут заполнены углем на 100%.