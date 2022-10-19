Китайская Sinopec обнаружила на юго-западе страны запасы газа почти на 400 млрд кубометров

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Bernadett Szabo/Reuters

Китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила на юго-западе КНР скважину с запасом газа в 387,8 млрд кубометров. Об этом сообщает издание «Бэйцзин жибао».

В публикации отметили, что Sinopec обнаружила крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны. При этом поток газа в этой скважине позволяет добывать его в размере 258,6 тыс. кубометров в сутки.

По словам управляющего директора юго-западного подразделения Sinopec Го Тунлоу, данная находка является прорывом, благодаря которому получиться серьезно увеличить показатель производительности месторождения.

13 октября газета Handelsblatt со ссылкой на Министерство экономики ФРГ писала, что правительство Германии может отменить запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море. Это намерение связано с резким сокращением поставок российского топлива из-за утечек на трубопроводной сети «Северных потоков».

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