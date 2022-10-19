Глава МИД Венгрии: Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Нидерландов восстановили экспортную лицензию оператора газопровода «Турецкий поток». Его слова передает РИА Новости.

Сийярто напомнил, что несколько недель назад у компании South Stream Transport B.V., зарегистрированной в Нидерландах, была отозвана экспортная лицензия. Он подчеркнул, что это обстоятельство не сказалось бы на поставках, однако «в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей».

«Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и «Газпром»», — заявил министр.

В конце сентября стало известно, что Оператор «Турецкого потока» лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза, в частности — запрета на поставки товаров и предоставление услуг в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России.

После этого поставки газа в Евросоюз по газопроводу упали на четверть по сравнению с показателями конца августа.

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