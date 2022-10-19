Глава МИД Венгрии: Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Нидерландов восстановили экспортную лицензию оператора газопровода «Турецкий поток». Его слова передает РИА Новости.

Сийярто напомнил, что несколько недель назад у компании South Stream Transport B.V., зарегистрированной в Нидерландах, была отозвана экспортная лицензия. Он подчеркнул, что это обстоятельство не сказалось бы на поставках, однако «в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей».

«Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и «Газпром»», — заявил министр.

В конце сентября стало известно, что Оператор «Турецкого потока» лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза, в частности — запрета на поставки товаров и предоставление услуг в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России.

После этого поставки газа в Евросоюз по газопроводу упали на четверть по сравнению с показателями конца августа.