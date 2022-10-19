Reuters: Индия рассмотрит предложение Запада по введению предельных цен на нефть из России

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Hasan Jamali/AP

Индия собирается рассмотреть предложение Запада по поводу установления потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

«Индия изучит предложение Запада ввести потолок цен на российскую нефть. Мы рассмотрим это», — отметил министр.

В конце сентября глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкар заявил, что развитие экономики сильно зависит от стоимости импорта нефти и нефтепродуктов. Возможное сокращение поставок российского сырья негативно отразится на темпах роста ВВП страны.

До этого посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что индийское правительство осторожно относится к идее западных стран по поводу введения потолка цен на нефть из России, так как Нью-Дели хочет идти за своими интересами. По его словам, поставки нефти из России в Индию в последнее время стали уменьшаться. Однако сейчас речь идет о долгосрочных соглашениях.

При этом в сентябре газета The Times of India со ссылкой на источники писала, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) намерены отказаться от закупок нефти из России. Это связано с удорожанием фрахта и переориентировкой на импорт сырья из Африки и Ближнего Востока.

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