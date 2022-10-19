Henley & Partners: Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом центимиллионеров

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Россия заняла десятую строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров. Так называют сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн. Такие расчеты сделала консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth, пишет РБК.

Общее количество центимиллионеров в мире — 25 490 человек. Чаще всего это владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их число удвоилось.

Из них 38% (9730) базируются в США, Китай занимает второе место (2021), а Индия — третье (1132). Великобритания расположилась на четвертой строчке (968), за ней идет Германия (966).

Шестое место у Швейцарии (808), седьмое – у Япония (765), далее идут Канада (541) и Австралия (463). Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435.

Франция (380) и Италия (298), не попали в десятку лидеров по этому показателю.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета погиб депутат Госдумы, член комитета по аграрной политике, мультимиллионер Айрат Хайруллин.

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