Каждый третий россиянин сообщил, что откладывает треть заработка ежемесячно

Треть россиян стараются откладывать не менее трети своей зарплаты, при этом 37% откладывают меньшие суммы, а 30% вообще ничего не копят. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового сервиса Platforma и финансового маркетплейса «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Авторы исследования отметили, что отношение россиян к семейному бюджету и его распределению сильно изменилось. Более половины (63%) респондентов заявили, что ведут семейную бухгалтерию. При этом 23% из них стали вести ее с февраля 2022 года, а 19% занялись этим процессом лишь недавно. 21% опрошенных указали на то, что занимаются семейной бухгалтерией уже длительное время.

Согласно результатам опроса, 40% россиян ответили, что брали кредиты за последние три года всего один раз, еще 41% — несколько раз, 12% берут их не чаще одного раза в год, а 7% признались, что делают это постоянно.

Нестабильная экономическая ситуация в стране привела к изменениям в платежеспособности россиян, утверждают аналитики. О ежемесячных платежах по кредитной карте точно в срок заявили 47% респондентов. 29% опрошенных сослались на то, что они стараются оплачивать долги каждый месяц, но делать это получается не всегда. 16% указали на то, что постоянно не успевают оплатить кредит в срок, а 8% регулярно просрочивают оплату.

За последние несколько месяцев россияне стали активно заполнять пробелы в финансовой грамотности. Ради достижения этой цели 38% россиян выбирают чтение финансовых СМИ, а 31% опрошенных указали, что они подписаны на блогеров-финансистов. Еще 10% респондентов ответили, что покупают курсы по финансовой грамотности.