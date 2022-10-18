«Газпром» утвердил рекордную инвестиционную программу на ₽1,98 трлн

Совет директоров российского энергохолдинга «Газпром» утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,980 трлн руб. Решение было обусловлено развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и трубопровода «Сила Сибири», сообщается в Telegram-канале компании.

«В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1 979,748 млрд руб. — на 222,061 млрд руб. больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года», — говорится в сообщении энергохолдинга.

Из этой суммы объем капитальных вложений составит 1 746,35 млрд руб., расходы на приобретение внеоборотных активов — 109,564 млрд руб. В то же время размер долгосрочных финансовых вложений окажется на уровне 123,835 млрд руб., уточнили в компании.

17 октября в «Газпроме» сообщили о снижении экспорта топлива в страны дальнего зарубежья на 63 млрд кубометров — до 89,3 млрд кубов. С начала 2022 года этот показатель сократился на 41,4%. Объемы добычи газа за это время снизились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 327,4 млрд кубов.