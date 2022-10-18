Госдума одобрила в первом чтении ввод акциза на газировку

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают ввод акциза на сахаросодержащие напитки. Надбавка составит 7 рублей за литр и начнет действовать с 1 января 2023 года, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«В целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» законопроект предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков», — говорится в пояснительной записке.

Под акциз попадают безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл. В то же время новая налоговая надбавка не затронет напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы, отмечается в документе.

17 октября совет директоров группы компаний «Черноголовка», которая является одним из крупнейших российских производителей газированной воды, решил заморозить инвестиций в новые мощности. Причиной стал ввод акциза на сахаросодержащие напитки в России. В итоге под угрозой дополнительного финансирования оказались несколько проектов компании в Московской области, Поволжье и Краснодарском крае.